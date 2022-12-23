Dünya Kupası'ndaki tarihi final tekrar mı edilecek? Fransızlar beklenen hamleyi yaptı

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin uzatma devrelerinde Messi topu ağlarla buluştururken, Fransızlar golde kural hatası olduğu iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

ARJANTİN YEDEK KULÜBESİ SAHAYA GİRDİ

Fransızlar, Arjantin'in Messi ile attığı 3. golden önce yedek kulübesindeki Arjantinli futbolcuların sahaya girdiğini belirtti ve kural hatası olduğu vurgulandı. Gol anında, heyecandan yerinde duramayan Arjantin yedek kulübesinden iki futbolcunun sahaya girdiği görüldü. Fransızlar, Arjantin'in attığı golde kural kitabından örnek göstererek golün iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

İMZA TOPLANDI

Yaşananlar sonrası işin peşini bırakmayan Fransızlar, Dünya Kupası'ndaki tarihi finalin tekrar edilmesi için 200 bin imza topladı. Kural hatası iddiasını FIFA'ya taşımaya hazırlanan Fransa'nın bu çabasının ne sonuç vereceği merak ediliyor.