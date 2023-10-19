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İkinci yarıda kendine gelen Fenerbahçe'den mükemmel geri dönüş - Son Dakika

İkinci yarıda kendine gelen Fenerbahçe'den mükemmel geri dönüş

Son Güncelleme: 19.10.2023 23:24

THY EuroLeague'in 4. haftasında temilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Maçın ilk yarısında geriye düşen sar-lacivertliler, ikinci yarıda maçı çevirdi ve 101-86'lık skorla galip gelmesini bildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 18 sayı geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Asvel'i 101-86 mağlup etti.

İLK ÇEYREĞİ KONUK TAKIM ALDI

Maça iyi başlayan Fransa ekibi, ilk 5 dakikada 15-6 üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren LDLC ASVEL 8. dakikaya 13 sayı önde girdi: 24-11. Kalan dakikalarda faul atışlarından da faydalanan konuk takım ilk çeyreği 28-16 üstün tamamladı.

İLK YARI 13 SAYI FARK YEDİK

Konuk ekip, ikinci periyoda da üstün başladı. Lee'nin 15. dakikadaki basketiyle farkı 18 sayıya (43-25) kadar çekti. Üst üste boş atışları değerlendiremeyen ve bu bölümde savunma performansıyla da etkili olamayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 55-42 geride gitti.

FARK KAPANDI

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya baskılı başladı. 23. dakikada Calathes, kaydettiği sayıyla farkı 6 sayıya indirdi: 57-51. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25. dakikada Guduric'in üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Ev sahibi takım 27. dakikada Motley'in aldığı basket faul ile skoru eşitledi: 66-66. İstanbul ekibi Motley'in 28. dakikada kazandığı serbest atıştan bir tanesi başarılı olunca maçta ilk defa öne geçti 67-66. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 72-70 üstün girdi.

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE FİŞİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte rakibine öne geçme şansı vermedi ve 34. dakikada Hayes'in 3 sayılık atışıyla skoru 82-77'ye getirdi. Ev sahibi ekip, kalan bölümde Wilbekin, Madar ve Biberovic'in boyalı alanın dışından bulduğu sayılarıyla parkeden 101-86 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise dördüncü maçını da kaybetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe Beko, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkinci yarıda kendine gelen Fenerbahçe'den mükemmel geri dönüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci yarıda kendine gelen Fenerbahçe'den mükemmel geri dönüş - Son Dakika
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