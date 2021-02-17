Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor

Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor

17.02.2021 09:58

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda sahadan en çok 1-1'lik skorla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda sahadan en çok 1-1'lik skorla ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım oynadığı 24 maçın 6'sını 1-1, 5'ini ise 1-0'lık sonuçlarla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini ligde 9 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, puanını da 32'ye yükseltti. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı maçlarda 6 kez sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisine başladığı Atakaş Hatayspor maçından sonra oynadığı son 9 maçın 4'ünü 1-1 tamamladı.

24 MAÇTA 6 KEZ 1-1'LİK SONUÇLigde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 11 beraberlik, 6 da yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, ligin en çok berabere kalan takımı konumunda. Antalyaspor, oynadığı 24 maçta 6 kez 1-1, 5 kez 1-0, 3'er kez 0-0 ve 2-0, 2'şer kez 2-1 ve 2-2, 1'er kez ise 3-1, 5-1 ve 6-0'lık skorlar elde etti.YANAL İLE 16 MAÇTA 8 BERABERLİKKırmızı beyazlı takım, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal geldikten sonra oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Antalyaspor, ligde oynadığı son 9 maçın 6'sında sahadan beraberlikle ayrılırken, bu mücadelelerin 4'ü 1-1, 2'si 0-0 sona erdi. Galip gelinen Gençlerbirliği ve Göztepe mücadeleleri 1-0 sonuçlanırken, Fatih Karagümrük maçında ise 3-1'lik skor sahaya yansıdı.Fraport TAV Antalyaspor, Ersun Yanal göreve geldikten sonra oynadığı 16 maçta rakiplere 15 gol atma başarısı elde ederken, 17 gole engel olamadı. Kırmızı beyazlılar bu sezon kalesinde en çok golü ise 6-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında gördü.7 MAÇ TEK FARKLA SONA ERDİ

Antalyaspor'un ligde oynadığı maçlarda 7 mücadelesi tek farklı sonuçla sona erdi. Kırmızı beyazlı takım tek farkla biten 7 maçta ise sezonun ilk yarısında oynadığı Yeni Malatyaspor'a 1-0, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederken, yine sezonun ilk devresinde oynanan Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü, Göztepe ile sezonun ikinci yarısında oynadığı Gençlerbirliği mücadelelerini 1-0'lık skorla geçti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor - Son Dakika
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