Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Son Güncelleme: 09.01.2021 19:46

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık." dedi.

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık." dedi.

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Rakiplerinin birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydeden Parlatan, ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarına rağmen fazla pozisyon da üretemediklerini belirtti.

Parlatan, ilk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamalarının maçın kırılma anı olduğunu aktararak, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz." diye konuştu.

Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.

Her maçın kendisine göre senaryosunun olduğunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Ersun Yanal, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı
19:57 Sultangazi'de polis, suyla dolan evde mahsur kalan yatalak hastayı böyle kurtardı
19:52 Azerbaycan ordusu, Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yapıyor
19:32 İngiltere, Wagner'i yasaklı örgütler listesine alacak
19:29 DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak
19:00 Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi
18:27 Sakarya'da evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:43 Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 21:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement