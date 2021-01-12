Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

12.01.2021 18:44
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı. İkinci yarının belli bölümüne kadar oyuncularının çok disiplinli oynadığını belirten Yanal, "Zor maçı hızlı bir şekilde kolaya çeviren oyuncularımızı kutluyorum. Oyun disiplininden vazgeçmediler, ikinci yarının belli bölümüne kadar disiplin vardı daha sonra skora oynandı. Deneyimli oyuncularımızın tutumunu bir kez daha tebrik ediyorum, genç oyuncularımızı desteklemeleri çok iyi. Genç oyuncularımız da çok iyi mücadele ediyor. Bu tür maçlar kolay değil, Bursaspor önemli bir takım oldu. Herkesin gündeminde, oyuncular da gündemde. Çok başarılı gidiyorlar, böyle bir takıma karşı hızlı skor alan takımımızı kutluyorum, bundan sonra da aynı istek ve arzuda olmalarını diliyorum" dedi.

FAZLI TAN: ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE ZAYIF KALDIKBursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise, maça istedikleri gibi başladıklarını ancak rakibin katı savunmasını aşamadıklarını ifade etti. Antalya ekibini tebrik eden Tan, "Üçüncü bölge baskısıyla maça başladık, oyunu kontrol eden, pas yapan takımdık fakat penaltı golü sonrası mağlup duruma düştük. 1-0'dan sonra rakibimiz katı savunma uyguladı, bunu aşmakta zorlandık, üçüncü bölge etkinliğinde zayıf kaldık. Akabinde kontra ataklar sonucu, basit hatalarla yediğimiz iki gol var. Rakibimiz savunmasında başarılıydı, üretken olamadık" diye konuştu.

Fazlı Tan, ikinci yarıda Ali Akman'ın oyundan alınmasına tepki olarak soyunma odasına direkt gitmesiyle ilgili gelen soru üzerine, "Sakatlığı yok, taktiksel anlamda değişiklik oldu. Rakip katı savunma yaptığı için Ali'nin fiziksel olarak kaybolduğunu düşündük, oraya Batuhan Kör'ü geçirdik, her oyuncu sahada kalmak ister. Onun üzüntüsü ile beraber soyunma odasına geçiş yaptı" kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

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