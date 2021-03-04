Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından

Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik

"Sonuna kadar mücadele edip kupayı kaldırmak istiyoruz"

"Mesut'un bileği döndü bağlarda bir zedelenme olduğunu duydum""Rakibin pozisyonu değil kendi hatamızdan yediğimiz gol var"

Ersun Yanal: Bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik"Rakipleri savunma içerisinde çözmeye çalışıyoruz"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Antalyaspor karşısında aldığımız bir beraberlik var. Oyunun hakimiyeti bizde olmasına rağmen iki yarıda da farklı bir oyun sergiledik. İlk yarıda yaptığımız basit hatadan yediğimiz bir gol oldu. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı değişiklikler oldu daha önde basmayı tercih ettik. Yakaladığımız bir gol pozisyonunu Valencia ile değerlendirdik. Penaltı pozisyonu var, VAR'dan hakem nasıl izledi bilmiyorum ama ben izledim, net penaltı. Oyuncunun dengesini bozuyor penaltı olması gerekiyordu. Penaltılarla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama basma, itme başka takımlara olsa değerlendiriliyor. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip de kaybetti, puana baktığımızda bugün kazansaydık eşitleyecektik puanları. Sonuna kadar mücadele edip kupayı kaldırmak istiyoruz. Elimizden gelen her şey yapacağız. Şehit olan askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi."MESUT'UN BİLEĞİ DÖNDÜ BAĞLARDA BİR ZEDELENME OLDUĞUNU DUYDUM" Mesut Özil'in sakatlık yaşadığı pozisyon ile ilgili konuşan Erol Bulut, "Faul yapan Fredy'nin sarısı vardı. İkinci sarıdan sonra kırmızı kart görmesi lazımdı. Mesut'un eline geçen fırsatlar vardı değerlendirmiş olsaydı iyi olacaktı. Bir şeyi unutmayalım 10 ay maç yapmadı. Oynaya oynaya bir seviyeye getireceğiz. Elinden geleni takım için yapıyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir seviyeye gelecektir. O yüzden oyundan çıkarma söylemini söyleyemem. Oyunun gidişatına göre karar veriyoruz. Bileği döndü, bağlarda bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık durumu yok" diye konuştu."RAKİBİN POZİSYONU DEĞİL KENDİ HATAMIZDAN YEDİĞİMİZ GOL VAR"Erol Bulut, rakiplerin kendi sahalarında daha farklı oynadığını ifade ederek, "Antalyaspor 6-3-1 sisteminde daha kapalı bir sistemde oynadı. Hafta içinde bunun çalışmasını yaptık. Rakibin pozisyonu değil kendi hatamızdan yediğimiz gol var. Ürettiğimiz pozisyonları değerlendiremedik birini değerlendirdik. Maç berabere bitti" şeklinde konuştu.ERSUN YANAL: BAZI POZİSYONLARI ÇOK DAHA İYİ DEĞERLENDİREBİLİRDİKFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün farklı bir gün olduğunu ifade ederek, "Bininci gol, 55 yıllık sürecin içerisinde en uzun yenilmezlik sürecinin devam etmesi ve benim 500'üncü maçım. Onun da ayrı bir anlamı var. Oynayacağımız oyunu rakibe kabul ettirmek ve oynayacağımız oyunla istediğimiz noktaya getirmekti. Maçın yüzde sekseninde bunu yaptık. İkinci yarının 60 ve 70'inci dakikaları rakibimizi istemediğimiz bir şekilde oynatmaya başladık. Bu konuda cezayı kestiler. Ondan sonra tekrar yapabileceklerimiz vardı. Rakibimizin düştüğü bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Rakibimizin başka bizim başka hedefleri var. Önümüzde bir süreç başlayacak. Bu oyunu daha çok kazanmadaki ihtiyacımız olan bireysel performanslara dönüştürüp gol becerilerini arttırıp çalışmalarımız devam edecek" dedi."RAKİPLERİ SAVUNMA İÇERİSİNDE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ersun Yanal, kazanmak için takımların kendi özelliklerinin analiz edildiğini ifade ederek, "Özellikler nereye ağır basıyorsa o tarz şeklinde çalışırsınız. Biz kazanmak için savunma yapıp rakipleri bu savunma içerisinde çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.