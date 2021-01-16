Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Son Güncelleme: 16.01.2021 22:28

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 27'ye yükseltirken, Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Bu maçtan sonra yollarımızı yukarıya doğru çevirmeliyiz demiştim. O günden bu yana 15 puanlık katkı ile hedefimize daha azimle yaklaşmak istediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz. Daha pozitif ve planlı oyunlar oynayacağız. Geçen sezon ve bu sezonun başında oldukça problemler yaşadık. Covid-19 ve sakatlıkların eksiklerini hissettiğimiz oyunlar oynadık. Oyuncularımız her geçen gün takım oyununda daha iyiler. Genç oyuncularımı takıma kazandırmakta oldukça iyiyiz" dedi.

Futbolcularının bugünkü oyun planına sadık, disiplinine ise bağlı kaldığını sözlerine ekleyen Ersun Yanal, "Bu mutluluk verici. Antalyaspor, 7 sakat futbolcunun takıma katılması ve genç oyuncular ile birlikte ikinci yarıda üst sıralara tırmanan bir takım olacaktır. Oynayan ve oynamayan oyuncuların maç kazanma arzusu ve istek beni mutlu ediyor" diye konuştu.AVCI: BAZEN AĞIR, BAZEN HIZLI OYNADIKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise rakipleri Antalyaspor'un burada oynadığı Hatayspor maçından sonra oyun formasyonunda bir değişiklik yaptığına dikkati çekerek, "Daha geniş alanda oynayan bir takımdan, tamamen savunma yapan bir kimliğe büründü ve bunun da karşılığını almaya başladı" dedi.Antalyaspor'un muhtemel oyun planına, hafta başından itibaren oyuncu grubuyla beraber çalıştıklarını sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, "Oyunda kaçırdığımız penaltıya kadar tamamen istediğimiz gibi sabırla topa sahip olup, kaybettiğimiz yerde yaptığımız baskılar, özellikle 5'li, 6'lı savunmaya karşı rakip arkası koşular ve kenar varyasyonlar son derece önemliydi. Kaybettiğimiz bir topta yaptığımız baskı ile penaltıyı yakaladık. Penaltıyı değerlendirebilsek, oyun başka bir senaryoya gidecek" diye konuştu.

Rakibin penaltıyı kurtarması ve 10 kişi kalmasının dirençlerini yukarı çektiğine işaret eden Avcı, şöyle dedi:  "Bu direnç bizim zaman zaman oyun disiplininden kopmamızı sağladı. Bireysel performansları ortaya çıkarma durumu oluşturdu. Böyle durumlarda merkezi değil, kenarları zorlamak gerekiyor. Biz de zaman zaman bunu yaptık. İkinci yarıda oyunu daha erken cebimize almamız gereken bir durumda, oyunu çok sıkıştırdık. Bazen pozisyona girdik, bazen bunları değerlendiremedik. Bazen ağır, bazen de hızlı oynadık. Oyunun başında belki kazanacaktık, sonra kaybederken son saniyede tekrar beraberliği yakaladık. Reaksiyon, mücadele isteğini biraz daha planlı ve organizasyonlu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için de rekabeti, oyuncu kalitesini artırmamız lazım."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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