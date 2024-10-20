Fred\'den Fenerbahçe\'ye kötü haber

ferhat eser:

5saraylılar 5 yediklerinden beri inliyor okadar küçüldülerki baska takımların eksik oyuncularına bile seviniyolar

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güngör SAĞ: ferhoş çekmiş mazotu az çek ferhat bünyene zarar haftaya sana neler neler yazacaklar sen hiç gelme üç ay buralara 0 0

Mustafa Hakkomaz: büyük takımlar aldıkları kupa ile sevinir küçük takımlar büyük takımları yendkleri için sevinir fenerin Tasmalı köpekleri sizi 0 0

Galatasaray Spor kulübü: Yav millet ne bcnı ne arnneni bıraktı sen hala uptanmdn konuşuyorsun 0 0

fth srnl: siz de 5 attiginizdan beri agzinizdan dusurmuyorsunuz. Ne kadar küçük takimsiniz 0 0