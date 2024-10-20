Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber - Son Dakika
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Spor

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

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Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fred, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

20.10.2024 20:10  Güncelleme: 21:23
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Fred, gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

BODRUMSPOR MAÇINDA YOK

Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fred\'den Fenerbahçe\'ye kötü haber

Samsunspor, Fenerbahçe, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Sıkıntı olmaz penaltı jokerini kullanırsınız 56 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylılar 5 yediklerinden beri inliyor okadar küçüldülerki baska takımların eksik oyuncularına bile seviniyolar 24 60 Yanıtla
    güngör SAĞ:
    ferhoş çekmiş mazotu az çek ferhat bünyene zarar haftaya sana neler neler yazacaklar sen hiç gelme üç ay buralara 0 0
    Mustafa Hakkomaz:
    büyük takımlar aldıkları kupa ile sevinir küçük takımlar büyük takımları yendkleri için sevinir fenerin Tasmalı köpekleri sizi 0 0
    Galatasaray Spor kulübü:
    Yav millet ne bcnı ne arnneni bıraktı sen hala uptanmdn konuşuyorsun 0 0
    fth srnl:
    siz de 5 attiginizdan beri agzinizdan dusurmuyorsunuz. Ne kadar küçük takimsiniz 0 0
    Berkan Sina Okur:
    siz 8ta?lı mısınız ? 0 0
  • Talat Yelbuz:
    FEROS SEN TAYTINI GIY AZ KALDI OSIMEN TAMPON DAĞITACAK 33 10 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe en geniş kadrosuna rağmen normalde şu anda ligde 1 olması lazım ama Samsunspor tek kale oynadı galibiyeti kaçıran Samsunspor oldu istifa morunyu 27 3 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ferhat kargası dün anneni galatasarayin kamp yapdığı otelde gormusler 9 11 Yanıtla
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