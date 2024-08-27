Fred'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi - Son Dakika
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Spor

Fred'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta kariyerinden ilk kez hat-trick yaparak yıldızlaşan Fred, karşılaşmanın ardından kendisinden forma isteyen sarı-lacivertli minik taraftara "Hayır" cevabını verdi. Çocuğun Brezilyalı yıldıza karşılık olarak "Allah razı olsun" demesi ise dikkat çekti. Bu anların yer aldığı video, gündem oldu. Görüntüleri izleyen Fenerbahçeliler ise yönetime seslenerek minik taraftara forma verilmesini istedi.

27.08.2024 17:42  Güncelleme: 17:54
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de attığı 3 golle yıldızlaşan ve kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Fred, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli bir taraftar ile yaşadığı ilginç diyalogla gündeme geldi.

FORMA İSTEYEN ÇOCUĞA "HAYIR" CEVABI VERDİ

Maçın ardından stattan ayrılan futbolcular takım otobüsüne binerken sarı-lacivertli minik bir taraftar, attığı 3 golle maça damga vuran Fred'in yanına yaklaşıp fotoğraf çektirdi. Daha sonra ısrarla forma isteyen çocuk, Brezilyalı yıldızdan "Hayır" cevabı aldı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Bu cevabın ardından üzüntü yaşan miniğin, "No mu? Allah razı olsun" dediği anlar sosyal medyada da defalarca paylaşıldı ve çok sayıda görüntüleme aldı.

FENERBAHÇELİLER YÖNETİME SESLENDİ

Öte yandan sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime "Forma verin" çağrısında bulundu.

Fred\'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi

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Son Dakika Spor Fred'den forma isteyen çocuk, 'Hayır' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Salih Gökçek: Ben olsam o takımı tutmam ?? 42 30 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Boşuna mı diyoruz Türkiye’dir Galatasaray 33 36 Yanıtla
  • Murat denizli: adamın cantasında fırma yokki trip yapıor:)) 18 18 Yanıtla
  • Ersay: Forma çantada olmaz, Forma fenerium da?? 16 18 Yanıtla
  • Emre Sevinc: Adam anlamamıştır çocuğun ne istediğini birde o durumda nasıl forma verecek anlamsız işte 18 8 Yanıtla
  • VillaUmut: 7’den 70’e hep bi’ üzgün bu takımın taraftarları da :) 9 9 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Aslan çocuk Koca yürekli çocuk zaten Fenerli futbolcudan forma istersen böyle olur. Sana Cimbom yakışır gel Ziyech abinin Kutsal formasını verelim sana almasan da Allah Razı Olsun 5 5 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: boş bi haber 9 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: Saçma bir durum takım eşyalarını eşya cı organize eder muhtemel fred de anlamamış olacakki o halde ikende forma verme şansı yok eşyalar kargo bölümünde dir yanında olmaz saçma saçma yazılar haberler 6 3 Yanıtla
  • Osman A: 2.Ozan Tufan vakası.Sanki cebinden veriyor formayı.Sevindirsen çocuğu neyin eksilir. 3 1 Yanıtla
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