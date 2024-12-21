Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Instagram hesabından teknik direktör Jose Mourinho'yu kızdıracak bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu, Portekizli teknik adamı İsmail Kartal ile karşılaştıran bir paylaşımı beğendi.

21.12.2024 15:46  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Jose Mourinho eleştiri yağmuruna tutulurken, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred'den Portekzli teknik adamını kızdırabilecek dikkat çeken bir hareket geldi.

İSMAİL KARTAL'I BEĞENDİ

Fred, Instagram üzerinden İsmail Kartal ve Jose Mourinho'yu karşılaştıran bir paylaşımı beğendi. Bir Fenerbahçe taraftar hesabının İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezonki performansı ile Jose Mourinho'nun bu sezonki performansı arasında karşılaştırma yapması sonrası, Fred'in bu paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.

İşte Fred'in beğendiği o paylaşım;

Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONU ARIYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı. Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-2 Samsunspor
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
  • Fenerbahçe 2-2 Göztepe
  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
  • Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
Fred\'den Mourinho\'yu çıldırtacak hareket

İsmail Kartal, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Instagram, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    2 Si Çöp 9 9 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Bu fenerden bi cacık olmayacak. 11 2 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Morinho Oyuncuları Biler Kendi Mevkiletinde Oynamayı Kovulup Tazminatı Alıp Tüymek,Başkan Morinhotu Genç Takımın Başına Getirsin Aykut Kocaman Ve İsmail Kartalı Göreve Getirsin Bari Bu Sezon Dhada Getiye Gitmesin Takım 8 1 Yanıtla
  • Ersay:
    Adam haklı beyler, dağılın,İsmail yerli hoca daha başarılı, yabancı hoca feneri kenetleyemez, Yönetim dersen(acuuuuun uyuma) zaten ne yaptığından habersiz gibi ,Bi fenerin transferlerine bakın bir g.s nin ,birde hocalara bakın nasıl gaz verip kenetlenme sağlıyorlar , hikaye bu kadar 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali koç başkanblık seçiminde aziz yıldırımın altında kalmamak için mourinho hamlesini yaptı. Yok ben ismail kartalla devam edeceğim, ismail hoca 99 puan topladı. Gayet başarılıydı demesi lazımdı ama o zaman da mouronho hevesliler aziz yıldırımın safına geçecekti. Taraftar da ne güzel oyuna geliyor.Nasıl sebiniyor. Neymiş mourinhonun gelişi galatasarayın şampiyonluğundan daha cok konuşulmuş. Ne mutlu size. Konuşuldu bitti mi? şimdi şapkanızı önünüze koyma vakti. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.