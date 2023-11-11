Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ve Fred maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da Adana'ya götürülmeyecek.
Fred, Adana Demirspor maçında oynamak istedi ancak yapılan son kontrolün ardından doktorlar oynamaması yönünde rapor verdi. Teknik heyet de sakatlığın büyümemesi için risk almadı ve Fred'i Adana kafilesine dahil etmedi.
İşte Fenerbahçe'nin Adana kafilesi;
Son Dakika › Spor › Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi - Son Dakika