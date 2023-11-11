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Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi - Son Dakika

Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi

11.11.2023 19:15  - Güncelleme: 19:20

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Toplamda 8 eksikle deplasmana gidecek sarı-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen Fred, maçın kafilesine dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

KANARYA'DA 8 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ve Fred maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da Adana'ya götürülmeyecek.

FRED KADRODA YOK

Fred, Adana Demirspor maçında oynamak istedi ancak yapılan son kontrolün ardından doktorlar oynamaması yönünde rapor verdi. Teknik heyet de sakatlığın büyümemesi için risk almadı ve Fred'i Adana kafilesine dahil etmedi.

Fred yok! Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Adana kafilesi;

Fred yok! Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi - Son Dakika
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