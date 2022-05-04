Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı yenerek finale yükseldi. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Frutti Extra Bursaspor'un finale yükselmesini coşkuyla kutladı.
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Teksas ise finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı. - BURSA
Kaynak: İHA
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