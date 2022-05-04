Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı

04.05.2022 01:45

- Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı yenerek finale yükseldi.

- Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı

BURSA - Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı yenerek finale yükseldi. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Frutti Extra Bursaspor'un finale yükselmesini coşkuyla kutladı.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Teksas ise finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı.

Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı

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Bursaspor, Andorra, Teksas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı - Son Dakika
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