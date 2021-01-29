Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

29.01.2021 13:42

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Perry Jones ile yolların ayrıldığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Perry Jones ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız ABD'li oyuncumuz Perry Jones ile yaptığımız görüşmeler sonrasında kontratının feshi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Perry Jones'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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