Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu - Son Dakika
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Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

11.05.2022 21:31
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, şehir merkezi ve ilçelerde kurulan ekranlardan maçı izlemek için toplanmaya başladı.

ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, şehir merkezi ve ilçelerde kurulan ekranlardan maçı izlemek için toplanmaya başladı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasından saatler önce FSM Hastane Alanı'nı doldurmaya başlarken formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Bursaspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar zaman zaman meşaleler yakıp, davul çalarak ve marşlar söyledi.

Taraftarların mücadeleyi izlemesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Nilüfer Halkevi önü, Yıldırım Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, Gürsu Kent Meydanı, Gemlik Amfitiyatro, Yenişehir Belediyesi İznik Caddesi Sosyal Tesisleri, Karacabey Cumhuriyet Alanı, Mudanya Mütareke Meydanı ile Güzelyalı Atatürk Parkı, İnegöl Heykel Parkı, Orhaneli Beyce Meydan Kafe, Kestel Aile Parkı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Parkı ve İznik Milli İrade Meydanı'nda dev ekranlar kuruldu.

Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

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Bursaspor, Hastane, İznik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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