FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı

23.02.2022 19:13
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı

FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü.

FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü.

Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki hazırlıklar ilk olarak, fitness salonunda ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar taktik çalışmasına sağanak yağışa rağmen yeşil sahada yaptı. Adana Demirspor maçının taktik provalarının çalışıldığı sahadaki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Zorlu karşılaşma öncesi Nuri Şahin'in oyuncularıyla yakından ilgilendiği görüldü. Antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol katılmadı. FT Antalyaspor, yarın öğlen antrenmanının ardından saat 17.00'de Adana'ya hareket edecek. - ANTALYA

FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı
FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı

YORUMLAR
500
Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Antalyaspor, Nuri Şahin, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı!
19:19 ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına Moskova cephesinden sert tepki: Güçlü bir yanıt verilecek
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 19:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: FT Antalyaspor, sağanak yağış altında çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement