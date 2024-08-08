Altın madalya kazanan Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu - Son Dakika
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Altın madalya kazanan Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu

Altın madalya kazanan Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı. Kennedy, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozu vererek sevinç yaşadı.

08.08.2024 11:25
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

AVUSTURYALI SPORCU ALTIN MADALYA KAZANDI

Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.

YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ

Kennedy, sevincini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek yaşadı.

Furyaya o da ktıldı! Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu

Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altın madalya kazanan Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

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