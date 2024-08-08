Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.
Kennedy, sevincini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek yaşadı.
Son Dakika › Spor › Altın madalya kazanan Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu - Son Dakika
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