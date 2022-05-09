Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor: Gedson Fernandes, Beşiktaş'a değil Fenerbahçe'ye transfer olacak - Son Dakika
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Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor: Gedson Fernandes, Beşiktaş'a değil Fenerbahçe'ye transfer olacak

09.05.2022 13:52

Beşiktaş'ın sezon sonu için Portekiz devi Benfica ile anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Kiralık olarak Rizespor'da forma giyen Fernandes'in parası ödenmediği için sezon sonunda Beşiktaş'a gelmeyeceğini belirten spor yorumcusu Oğuz Altay, yıldız oyuncunun çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyeceğini öne sürdü.

TV100'de VAR Odası programında konuşan Oğuz Altay, " Gedson Fernandes, Rizespor'a kiralandı ve sezon sonunda da Beşiktaş'a transfer olmak kaydıyla. Başka kaynaklardan da teyit ettim, Gedson sezon sonunda Beşiktaş'ta oynamayacak. Gedson Fernandes sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek" dedi.

"BEŞİKTAŞ ŞU ANDA DEVRE DIŞI"

Sözlerine devam eden Oğuz Altay, "Hatta Rizespor başkanı Tahir Kıran da Gedson'un geleceğiyle ilgili belirsiz konuşmuştu. Beşiktaş şu anda devre dışı. Çünkü parası ödenmiyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'i Benfica'dan transfer ettiğini KAP'a bildirmişti. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekildeydi;

Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor: Gedson Fernandes, Beşiktaş'a değil Fenerbahçe'ye transfer olacak
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