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Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar - Son Dakika

Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar

Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves, attığı golü kutlamak için yedek kulübesine koştu. Teknik direktöre doğru yumruk salladığı görülen Gonçalves'e takım arkadaşları daha sert darbeler indirmeye başladı. Aldığı darbeler karşısında neye uğradığını şaşıran Gonçalves, olay yerinden kaçarak canını zor kurtardı.

Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar
24.11.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:33
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America Mineiro forması giyen Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves'in attığı gol sonrası takım arkadaşları tarafından tekme tokat dayak yedi.

TEKNİK DİREKTÖRE YUMRUK SALLADI

Frikikten şık bir gol atan Gonçalves, golün ardından takım arkadaşlarının bulunduğu yedek kulübesinde teknik direktörüne doğru bir yumruk salladı.

Futbol dünyasında görülmemiş olay! Attığı gol sonrası teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar

TEKME TOKAT DALDILAR

Burada hocasına vurarak sevincini paylaşan Gonçalves, aynı muameleyi takım arkadaşlarından gördü. Birden hep birlikte futbolcuya vuran Gonçalves neye uğradığını şaşırdı.

Futbol dünyasında görülmemiş olay! Attığı gol sonrası teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar - Son Dakika
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