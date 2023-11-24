America Mineiro forması giyen Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves'in attığı gol sonrası takım arkadaşları tarafından tekme tokat dayak yedi.
Frikikten şık bir gol atan Gonçalves, golün ardından takım arkadaşlarının bulunduğu yedek kulübesinde teknik direktörüne doğru bir yumruk salladı.
Burada hocasına vurarak sevincini paylaşan Gonçalves, aynı muameleyi takım arkadaşlarından gördü. Birden hep birlikte futbolcuya vuran Gonçalves neye uğradığını şaşırdı.
Son Dakika › Spor › Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar - Son Dakika