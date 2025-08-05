Futbol Gündemi: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş\'ın Transfer Politikaları ve Avrupa Şansları Değerlendirildi

Haftanın en çok konuşulan futbol gündemi Haberler.com stüdyosunda ele alındı. Spor yazarı Alper Kınar, sunucu Dilşad Özcan'a Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer politikalarını, teknik yapılarını ve Avrupa arenasındaki şanslarını değerlendirdi. Kınar'a göre Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında net bir avantajı var ancak kongre süreci tamamlanmadan asıl potansiyelini gösteremeyecek. Beşiktaş için ise tablo çok daha karanlık; takımın sistemsizlik içinde olduğu ve ekonomik anlamda büyük takımlarla rekabet edemeyeceği vurgulandı.

"FENERBAHÇE, FEYENOORD KARŞISINDA FAVORİ"

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin Feyenoord ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin umutlu konuştu. "Feyenoord'un ne kadar iyi ve genç bir kadrosu olsa da bu karşılaşmada Fenerbahçe favori" diyen Kınar, yeni transfer Jhon Duran'ın maçta gol bulabileceğini söyledi. Ancak taraftarların sabırsız olduğunu belirten Kınar, transferlerin hızla netleşmesi gerektiğini ifade etti.

"MERT HAKAN'IN KAPTANLIĞI YANLIŞ BİR TERCİH"

Kadro içerisindeki isimlere dair de yorum yapan Kınar, "Mert Hakan Yandaş, teknik olarak ve oyun potansiyeli olarak güçlü bir isim değil" diyerek kaptanlık kararını eleştirdi. Kınar'a göre bu tercih, takımın liderlik yapısına zarar verebilir.

"BEŞİKTAŞ'TA SİSTEM SORUNU VE MALİ DARBOĞAZ VAR"

Beşiktaş'ın mevcut durumunu değerlendirirken eleştirilerini net bir şekilde ortaya koyan Kınar, "Beşiktaş, şu anda sistemli bir takım görüntüsü vermiyor" ifadelerini kullandı. Tammy Abraham transferinin yetersiz olduğunu ve genç oyunculara yönelmenin daha doğru olacağını söyleyen Kınar, maddi koşulların Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kıyasla Beşiktaş'ı geride bıraktığını belirtti.

"SERGEN YALÇIN, BU SEZON BEŞİKTAŞ'I İSTEMEDİ"

Teknik direktörlük koltuğuna dair çarpıcı bir bilgi de paylaşan Kınar, "Benim duyumlarım, Sergen Yalçın'ın bu sene Beşiktaş'ın başına gelmek istemediği yönünde" dedi. Mevcut şartlarda Beşiktaş'ın şampiyonluk potasına girmesinin çok büyük bir başarı olacağını söyledi.

"GALATASARAY RAHAT KAZANACAK"

Galatasaray'ın form durumu hakkında da yorum yapan Alper Kınar, "Galatasaray'ın Gaziantep FK maçından rahat bir galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum" diyerek sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında istikrarını koruyacağı görüşünü paylaştı. Alper Kınar'ın değerlendirmeleri, üç büyük kulübün sezona dair beklentilerini ve iç dinamiklerini ortaya koyarken, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş özelinde yönetimsel ve kadro bazlı kararların önemini yeniden gündeme getirdi.