Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Çakır
16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: Caner Ak
16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan
19.00 Manisa FK-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Kasım Pazartesi:
19.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker
Kaynak: AA
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