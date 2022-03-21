Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.03.2022 21:07
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Abdullah Uğur SarıAdanaspor: Karacic, Benasser, Tetteh (Dk. 82 Ciss), Donkor, Harun Kaya (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Abdullah Uğur Sarı

Adanaspor: Karacic, Benasser, Tetteh (Dk. 82 Ciss), Donkor, Harun Kaya (Dk. 50 Yiğithan Güveli), Evren Korkmaz, Eren Karadağ (Dk 90+10 Hakan Eroğlu), Roche, Ahmethan Köse, İbrahim Aksu, Fıratcan Üzüm

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Umut Bulut (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Pa Dibba (Dk. 75 Mikail Okyar), Timur Temeltaş, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Sekidika), Badjı (Dk. 26 Taşkın İlter), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 69 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 61 Roche, (Adanaspor), Dk. 71 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Tetteh, Dk. 79 Roche, Dk. 87 Benasser, Dk. 90+1 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 53 Timur Temeltaş, Dk. 66 Buatu, Dk. 81 Mikail Okyar (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 Eyüpspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 Eyüpspor: 0 (İlk yarı) Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak

Abdullah Uğur, Adanaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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