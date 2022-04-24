Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1

24.04.2022 18:22
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Erhan Çelenk'in köşe vuruşunda topla buluşan Loick Landre'nin ayak içi vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Demba Diallo'nun şutunda kaleci İsmet meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

21. dakikada Atila'nın şutunda top rakip oyuncunun koluna çarptı. Penaltı itirazlarının yapıldığı anlarda ceza sahasının yarım metre dışından serbest vuruş kullanıldı. Penaltı itirazları nedeniyle Kocaelispor, kulübesine kırmızı kart çıktı, takımın malzemecisi oyun alanından çıkarıldı.

29. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının solunda buluşan topla Mehmet Taş'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+6. dakikada Berkay Tolga Dabanlı'nın etkili vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada Manisa FK atağında Ozegovic'in şutunda top az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

62. dakikada Yiğitali Bayrak'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Benhur'un şutunu kaleci Birhan son anda çıkardı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Adem Cinek xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Mehmet Taş xx, Berkay Tolga Dabanlı xx, Musa Nizam xx (Mazlum Demir dk. 67 x), Atila Turan xx, Mouhamed Diop xx (Alpay Çelebi dk. 74 x), Mehmet Yılmaz xx, Dimitris Kolovos xx (Kerem Can Akyüz dk. 74 x), Benhur Keser xx, Samed Ali Kaya xx, Babacar Gueye xx (Yiğitali Bayrak dk. 56 x)

Yedekler: Doğukan Kaya, İlyas Kubilay Yavuz, Georges Constant Mandjeck, Olcan Gökdemir, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Fırat Gül

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik xx, Muhammet Taha Şahin xx (Veli Çetin dk. 74 x), Sadi Karaduman xx, Loick Landre xx, Marvin Ladji Gakpa xx, Yasin Pehlivan xx (Selim Ilgaz dk. 58 x), Hakan Barış xx, Demba Diallo xx (Ognjen Ozegovic dk. 58 x), Erhan Çelenk xx (Serge William Tabekou Ouambe dk. 74 x), Çağrı Giritlioğlu xx (Özgür Çek dk. 74 x), Okan Eken xx

Yedekler: Samet Karabatak, Nino Kouter, Arda Çolak, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Mehmet Taş (dk. 29), Berkay Tolga Dabanlı (dk. 45+6) (Kocaelispor), Loick Landre (dk. 13) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mouhamed Diop, Mehmet Yılmaz, Berkay Tolga Dabanlı, Mazlum Demir, Benhur Keser, İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Yasin Pehlivan, Hakan Barış (Manisa FK) - KOCAELİ

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1

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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bandırmaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bandırmaspor: 0

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika
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