Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçları yapıldı.

Sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Adanaspor- Beypiliç Boluspor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: 4-1

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Eyüpspor- İstanbulspor: 1-2

Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği: 2-1

Manisa FK- Bursaspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 0-0

Puan durumu

1. Lig'de tamamlanan 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: