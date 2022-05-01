Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçları yapıldı.
Sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Adanaspor- Beypiliç Boluspor: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: 4-1
NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Eyüpspor- İstanbulspor: 1-2
Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği: 2-1
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 0-0
Puan durumu
1. Lig'de tamamlanan 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|20
|7
|7
|53
|28
|25
|67
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|33
|20
|6
|7
|58
|32
|26
|66
|3.İSTANBULSPOR
|33
|17
|6
|10
|56
|39
|17
|57
|4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|16
|9
|8
|52
|36
|16
|57
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|33
|17
|4
|12
|47
|31
|16
|55
|6.EYÜPSPOR
|33
|13
|12
|8
|49
|40
|9
|51
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|33
|12
|11
|10
|49
|42
|7
|47
|8.TUZLASPOR
|33
|12
|10
|11
|39
|34
|5
|46
|9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|34
|13
|7
|14
|40
|41
|-1
|46
|10.ADANASPOR
|34
|12
|8
|14
|38
|39
|-1
|44
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|12
|8
|13
|40
|42
|-2
|44
|12.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|33
|12
|6
|15
|40
|49
|-9
|42
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|12
|6
|15
|37
|48
|-11
|42
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|33
|11
|8
|14
|36
|41
|-5
|41
|15.ALTINORDU
|33
|13
|2
|18
|40
|57
|-17
|41
|16.KOCAELİSPOR
|33
|11
|7
|15
|33
|44
|-11
|40
|17.BURSASPOR
|33
|10
|8
|15
|37
|47
|-10
|38
|18.NASADOGE MENEMENSPOR
|33
|8
|14
|11
|40
|51
|-11
|38
|19.BALIKESİRSPOR
|33
|3
|3
|27
|24
|67
|-43
|12
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmalar şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
Kocaelispor- Altınordu (Kocaeli)
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)
Kaynak: AA
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