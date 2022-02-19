Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Sadık Çiftpınar, Mehdi Zeffane, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Doğukan Sinik, Güray Vural, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano

Gol: Dk. 7 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Bu sırada Antalyasporlu oyuncular da kendi aralarında top çevirdi. Protestonun, futbolcuların alacaklarını alamamaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

35. dakikada Antalyaspor'da Fernando, kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce orta çizginin gerisinden kaleye vurdu. Ertaç'ın dokunduğu top direğe de çarpıp kornere gitti.

40. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Ndao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda Ertaç topu ayağıyla çelerek gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.