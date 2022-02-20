Üye Girişi
Trabzonspor: 0-4 - Son Dakika

Trabzonspor: 0-4

20.02.2022 17:50
Trabzonspor: 0-4

STAT: Bahçeşehir Okulları HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milinovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk.63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk.72 Fer), Efecan Karaca (Dk.82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milinovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk.63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk.72 Fer), Efecan Karaca (Dk.82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan (Dk.63 Umut Güneş), Candeias, Wilson Eduardo (Dk.72 Famara) TRABZONSPOR: Uğurcan (Dk.79 Erce), Vitor Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Bruno Perez, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk.70 Berat), Bakasetas (Dk.85 Yunus), Nwakaeme (Dk.70 Jean Kouassi), Visca, Cornelius (Dk.70 Semedo) GOLLER: Dk.5, Dk.26 Anthony Nwakaeme, Dk.36 Cornelius, Dk.39 Dorukhan (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 yendi.Maçın 5'inci dakikasında kaleci Marafona'nın kısa pasında Dorukhan araya girerek topu kazandı. Dorukhan bekletmeden Anthony Nwakaeme'ye topu aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1 15'inci dakikadaki Trabzonspor kontratağında Cornelius yerde kaldı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas direkt kaleyi düşündü. Bakesetas'ın sert vuruşu üst direkte patladı. 25'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca penaltı noktasına gönderdi. Geriden koşu yapan Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topa Efecan Karaca'nın vuruşu ise üstten auta çıktı.26'ncı dakikada sol kanatta başlayan Trabzonspor atağında Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla sol ön direğe çıkardı. Burada ise Nwakaeme'ye meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek kaldı: 0-236'ncı dakikada ceza sahasında baskı kuran Trabzonsporlu futbolcular açıyı daraltınca Alanyaspor defansı geri oynadı. Geri gelen pası Marafona uzaklaştırmak isterken Cornelius'a çarpan top futbolcunun önünde kaldı. Topu kontrol eden Cornelius'un şutu ağlarla buluştu: 0-339'uncu dakikada Trabzonspor'un Visca'nın sol köşeden kullandığı korner vuruşunda defanstan seken topu ceza sahasında bekletmeden kale önüne gönderen Siopis'in pasında topa yükselen Dorukhan'ın vuruşu gol oldu: 0-4Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. 55'inci dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca hızla içeri sokuldu. Topu sağ çapraza taşıyan Efecan'ın sert vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 65'inci dakikada ceza sahasına hızla giren Candeias'a Ahmetcan kayarak müdahale etti. Candeias'ın yerde kalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Wilson'un vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı. 79'uncu dakikada kendi sahasından topla çıkmaya çalışan Fatih Aksoy'dan hızla araya girerek topu çalan Semedo, ceza sahasına girerek sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğüyle sonlandı.


- Antalya
YORUMLAR
500
Maçın spikeri bile dondu kaldı! Alanya-Trabzonspor karşılaşmasına damga vuran an Maçın spikeri bile dondu kaldı! Alanya-Trabzonspor karşılaşmasına damga vuran an Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu) Trabzonspor: 0-4 Trabzonspor: 0-4

Aytemiz Alanyaspor, Halil Umut Meler, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-4 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 18:20:39. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor: 0-4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement