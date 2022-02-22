İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftada oynanması gereken Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Erteleme karşılaşmasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gulbrandsen ve 62'nci dakikada Musa Çağıran kendi kalesine attı. İttifak Holding Konyaspor'un karşılaşmadaki tek golü 38'inci dakikada Bytyqi'den geldi.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme ortasını yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.27'nci dakikada Chadli'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.37'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Konyaspor atağında Michalak orta sahadaki Soner Dikmen'i gördü. Soner, pasını bekletmeden sol kanattan hareketlenen Bytyqi'ye verdi. Çaprazdan ceza sahasına giren Bytyqi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Babacan'ın üstünden ağlarla buluşturdu: 0-1.Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Ömer Ali Şahiner, rakibinden sıyrıldıktan sonra içeri sert çevirdi. Sol çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sert şutun meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.60'ıncı dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.62'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Aleksic, arka direğe ortaladı. Duarte'nin kafayla içeri çevirdiği topta Musa Çağıran, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1.84'üncü dakikada Berkay Özcan'ın pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Atabey Çiçek, yerden içeri çevirdi. Gulbrandsen'in vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.90+4'üncü dakikada sol kanattan Bytyqi'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ahmed Hassan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Yeşil-beyazlı kulübün trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Ahmet Çalık, Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da unutulmadı. Ahmet Çalık'ın forma numarsı olan 6'ncı dakikada, Başakşehirli taraftarlar tribünlerde salavat getirdi. Ayrıca, 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' şeklinde tezahüratlarda bulundular.

- İstanbul