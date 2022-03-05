Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak (Dk. 46 Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk. 76 Cisse), Dabo (Dk. 46 Sabo), Fernandes, Mendes (Dk. 57 Alper Potuk), Boyd, Yusuf Sarı (Dk. 57 Deniz Hümmet), Pohjanpalo

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Flavio, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Diabate), Sergio (Dk. 67 Süleymanov), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 75 Balde)

Goller: Dk.14 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Chiquinho (Penaltıdan), Dk. 48 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ponck, Dk. 77 Cisse, Dk. 88 Phiri (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Traore (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Cemali Sertel'den topu kaptıktan sonra sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Sergio'nun yerden pasında, Traore'nin gelişine plasesinde direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

54. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ taraftan ceza sahası içerisine yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Chiquinho'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çeldi.

89. dakikada Süleymanov'un kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

90+4. dakikada Giresunspor ceza sahası içerisindeki pozisyonda ilk anda penaltı noktasını gösteren maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi. Uğurlu, Çaykur Rizesporlu Cisse'nin pozisyonda rakibinden önce topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma, Giresunspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.