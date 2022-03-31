Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor- Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika