Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Gaziantep FK- Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor- Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
Kaynak: AA
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