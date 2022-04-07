Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.04.2022 12:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Gaziantep FK- Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor- Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

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Kaynak: AA

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