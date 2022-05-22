Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.05.2022 17:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç SezertamMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 78 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 78 Salih Uçan), Trezeguet (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 78 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 78 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 90 Ömer Ali Şahiner), Okaka (Dk. 90 Chadli)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 83 Koita), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Visca (Dk. 71 Kouassi), Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 11 Okaka, Dk. 31 Epureanu, Dk. 42 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Okaka, Dk. 78 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

47. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

53. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Yusuf Erdoğan, sol çaprazdan çok sert vururken, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

56. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Caiçara, altı pas önündeki Trezeguet'ye yerden pasını verdi. Trezeguet'in gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kafalardan seken meşin yuvarlak, Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

82. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kouassi'nin sağ kanattan sert ortasına, Djaniny altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Volkan son anda topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-1 kazandı.

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Kaynak: AA

Volkan Babacan, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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