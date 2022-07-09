Igor Benevenuto futbol tarihine geçti! İlk kez FIFA kokartlı bir hakem eşcinsel olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Igor Benevenuto futbol tarihine geçti! İlk kez FIFA kokartlı bir hakem eşcinsel olduğunu açıkladı

09.07.2022 19:48
Igor Benevenuto futbol tarihine geçti! İlk kez FIFA kokartlı bir hakem eşcinsel olduğunu açıkladı

Brezilyalı hakem Igor Benevenuto, eşcinsel olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Benevenuto eşcinsel olduğunu açıklayan ilk FIFA kokartlı hakem oldu.

Brezilya'nın en üst düzey hakemlerinden biri olan Igor Benevenuto, eşcinsel olduğunu açıklayan ilk FIFA kokartlı hakem oldu.

"KENDİ KİMLİĞİMİ GİZLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Goal.com'da yer alan habere göre, Cuma günü yayımlanan bir podcast kaydında Globoesporte'a konuşan hakem, sıralamalarda yükselirken cinselliğini gizleme mücadelesini açık yüreklilikle anlattı. 2021 yılında FIFA'ya giren hakem Igor Benevenuto "Bu sporun ne ortamına ne maço kültürüne ne de ön yargılarına dayanamadım. Arkadaşlarımla futbol oynarken var olabilmek için her zaman kendi kimliğimi gizlemek zorunda kaldım." dedi.

Igor Benevenuto'nun açıklamaları şöyle:

"HİÇBİR ZAMAN GERÇEK BEN OLAMADIM"

"Futbol bir erkek oyunuydu ve ben erken yaşlarımdan itibaren eşcinsel olduğumu biliyordum. Cinsel kimliğimi saklamak için daha iyi bir yer olamaz diye düşündüm. 41 yaşındayım ve hayatımın 23 yılında sessiz kalmak zorunda kaldım. Bugüne dek hiçbir zaman gerçek ben olamadım. Pek çok eşcinsel kendisi olamıyor ve bu duruma alışkın.

"ARTIK KENDİMİ GİZLEMİYORUM"

Bugünden itibaren bir daha asla o yarattığım diğer Igor olmayacağım. Ben yalnızca insanlara ve onların hayatlarına saygı duyan eşcinsel bir adamım. Artık kendimi gizlemiyorum. Sonunda filtresiz ve kendimim."

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Futbol, LGBT, Spor, Son Dakika

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