Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek! Cristiano Ronaldo ile görüşmeler başladı - Son Dakika
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Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek! Cristiano Ronaldo ile görüşmeler başladı

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Geçtiğimiz yılın başında Al-Nassr'a imza atan ve sözleşmesinin son yılına giren Cristiano Ronaldo, Suudi temsilcisiyle yeni kontrat görüşmelerine başladı. Futbola devam etmek isteyen ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamanın hesaplarını yapan Portekizli yıldız, bunu gerçekleştirmesi halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

30.09.2024 15:48  Güncelleme: 16:10
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmaya hiç niyeti yok. Ronaldo, futbol tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Al-Nassr, 39 yaşındaki Portekizli yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı. Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

AL-NASSR PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.

Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek! Cristiano Ronaldo ile görüşmeler başladı

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Son Dakika Spor Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek! Cristiano Ronaldo ile görüşmeler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sudem meliss:
    Geberene kadar oynar para diye ölüyor 26 86 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Senede 100 milyon Euro kazansam 60 yaşına kadar bende oynarım 64 12 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    yorumlara bak, sanki messi yapıyor bu yorumları :)))) 24 1 Yanıtla
  • Y:
    Bu adamın para için oynadığını düşünüyorsanız boşa bu yaşa gelmişsiniz ulan adamın isminin olmadığı bir eşya kalmadı delimisiniz siz rekorlara doymuyor adam adını altın harflerle tarihe not etmek istiyor tek amacı bu bunu her defasında söylüyor zaten a beee abidinler. 22 1 Yanıtla
  • Ali Turan:
    İstediği kadar oynasın kontrata tarih koymasınlar 1 0 Yanıtla
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