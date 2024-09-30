Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek! Cristiano Ronaldo ile görüşmeler başladı

Y:

Bu adamın para için oynadığını düşünüyorsanız boşa bu yaşa gelmişsiniz ulan adamın isminin olmadığı bir eşya kalmadı delimisiniz siz rekorlara doymuyor adam adını altın harflerle tarihe not etmek istiyor tek amacı bu bunu her defasında söylüyor zaten a beee abidinler.