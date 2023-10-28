Manchester United'dan dünya futbol tarihinde benzeri görülmemiş borç

Dünya devi Manchester United'ın toplam borcu akıl almaz bir seviyeye ulaştı. Kulübün borcu 1.25 milyar euroyu aştı.
İngiliz basınında yer alan haberde; Manchester United'ın kredi ve ödenmemiş transfer taksitlerinin toplamından ortaya çıkan borç 1.25 milyar euroyu geçti.
Geçen ezon 743 milyon euroluk rekor gelir elde eden Manchester United'ın buna rağmen 32.9 milyon euro zarar ettiği belirtildi. 1.25 milyar euroyu geçen borcun içinde 364.3 milyon euroyu transfer ödemeleri oluşturuyor.
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