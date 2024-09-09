Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi

Spor

Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

En sonunda pes etti! İşte yeni takımı

İtalya 6. Ligi olan Promozione'de Pontassieve ile Subbiano takımları karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmada, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

TEKNİK DİREKTÖR SAHAYA GİRİP RAKİBİN GOLÜNÜ ENGELLEDİ

Pontassieve takımı kontratağa çıkarken konuk takımın teknik direktörü sahaya daldı ve gole giden ev sahibinin futbolcusunu çelme takarak yere düşürdü. Yaşananların ardından saha karışırken, sosyal medyaya düşen o ana ait görüntürle ise viral oldu.

SAHA KARIŞTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sahayı karıştıran olayın ardından Pontassieve takımının futbolcuları, misafir teknik adamın üzerine yürüdü ve tepki gösterdi. Müsabakanın hakemi de rakibinin golünü engelleyen teknik direktöre direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sona erdi.