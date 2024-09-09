İtalya 6. Ligi olan Promozione'de Pontassieve ile Subbiano takımları karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmada, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
Pontassieve takımı kontratağa çıkarken konuk takımın teknik direktörü sahaya daldı ve gole giden ev sahibinin futbolcusunu çelme takarak yere düşürdü. Yaşananların ardından saha karışırken, sosyal medyaya düşen o ana ait görüntürle ise viral oldu.
Sahayı karıştıran olayın ardından Pontassieve takımının futbolcuları, misafir teknik adamın üzerine yürüdü ve tepki gösterdi. Müsabakanın hakemi de rakibinin golünü engelleyen teknik direktöre direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi - Son Dakika
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