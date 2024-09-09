Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi - Son Dakika
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Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi

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İtalya'nın 6. Ligi Promozione'de Pontassieve ve Subbiano takımlarının karşılaştığı maçta, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Kontratağa çıkan Pontassieve'e karşı, Subbiano'nun teknik direktörü sahaya girip, rakibin golünü engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası saha karışırken, teknik direktör direkt kırmızı kart gördü. Olayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

09.09.2024 18:51  Güncelleme: 19:08
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İtalya 6. Ligi olan Promozione'de Pontassieve ile Subbiano takımları karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmada, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

TEKNİK DİREKTÖR SAHAYA GİRİP RAKİBİN GOLÜNÜ ENGELLEDİ

Pontassieve takımı kontratağa çıkarken konuk takımın teknik direktörü sahaya daldı ve gole giden ev sahibinin futbolcusunu çelme takarak yere düşürdü. Yaşananların ardından saha karışırken, sosyal medyaya düşen o ana ait görüntürle ise viral oldu.

SAHA KARIŞTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sahayı karıştıran olayın ardından Pontassieve takımının futbolcuları, misafir teknik adamın üzerine yürüdü ve tepki gösterdi. Müsabakanın hakemi de rakibinin golünü engelleyen teknik direktöre direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi

3-sayfa, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu: Mourinho Lille maçında tacı hemen kullanmasın diye rakip futbolcuya sarılmıştı. Seviyomuş gibi yapmıştı. Tabi sarı kart bile görmedi. 18 10 Yanıtla
  • Çuvaldız: nasıl kaptırdık bunu, bu turkiye liginde olmalıydı 15 2 Yanıtla
  • fatih mazlum: Kart goreceksen boyle goreceksin helal olsun 7 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Kırmızı kart işe yaramış maç berabere bitmiş 6 1 Yanıtla
  • Yaman Auto: Ferhat mı bu :))) 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay: Taktik süper :) yakında şampiyonlar liginde de görürüz 4 0 Yanıtla
  • Dracarys null: Kokan buruk da sahaya girip dans etmişti ona niye kart verilmedi Türkiye liginin kokuşmuluğunun resmiydi... 0 1 Yanıtla

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