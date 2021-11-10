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Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

10.11.2021 20:40
Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'ta ilk maçında San Marino'yu 3-1 yendi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'ta ilk maçında San Marino'yu 3-1 yendi.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini 39. ve 84. dakikalarda Abdullah Şahindere, 52. dakikada Metehan Altuntaş attı. San Marino'nun tek golünü ise 21. dakikada Mattia Cola kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Romanya, 43. dakikada Stefan Bodisteanu'nun attığı golle Letonya'yı 1-0 mağlup etti.

Milli takım, gruptaki diğer maçlarında aynı sahada 13 Kasım Cumartesi günü Letonya ile 16 Kasım Salı günü ise Romanya ile karşılaşacak.

Eleme turunda 52 takım, dörderli 13 grupta yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Portekiz ile beraber en iyi bir grup üçüncüsü 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur'da oynamaya hak kazanacak

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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