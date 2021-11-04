Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarının dördüncü haftasında 8 maç tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarının dördüncü haftasında 8 maç tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun dördüncü haftasında, TSİ 20.45'te başlayan A, B, C, D, E ve H gruplarındaki 8 maç sona erdi. E Grubu'nda Galatasaray, konuk ettiği Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ağları sarsmasıyla öne geçtiği maçta, Lokomotiv Moskova'nın beraberlik golünü, 73. dakikada François Kamano kaydetti. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Galatasaray, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda ise Eintracht Frankfurt, uzatma dakikalarında bulduğu golle deplasmanda Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. Almanya temsilcisinin gollerini 17. dakikada Daichi Kamada ve 90+2. dakikada Jens Petter Hauge, Yunanistan ekibinin golünü ise 12. dakikada Youssef El-Arabi attı. A Grubu'nda Sparta Prag'ı Islam Slimani (2) ve Karl Toko Ekambi'nin golleriyle 3-0 yenen Olimpik Lyon, grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla son 32 takım arasına kalmayı garantiledi. Ligin dördüncü haftasında TSİ 20.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2

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