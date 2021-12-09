Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 8 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C ve D grup maçları sona erdi.

Fenerbahçe, konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak 6 puanla D Grubu maçlarını tamamladı.

Almanya ekibinin 29. dakikada Djibril Sow'un golüyle öne geçtiği mücadelede, sarı-lacivertli ekip, 42. dakikada Mergim Berisha'nın ağları sarsmasıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

Grubu üçüncü sırada bitirmesi önceki haftada kesinleşen sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Eintracht Frankfurt ise 12 puanla lider olarak son 16 turunda mücadele edecek.

Grubun diğer maçında Olympiakos, konuk olduğu Antwerp'e Michel-Ange Balikwisha'nın golüyle 1-0 mağlup oldu ve grubu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

B Grubu'nda Real Sociedad, konuk ettiği PSV'yi 3-0'la geçerek B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve play-off turuna adını yazdırdı.

Napoli, Elmas'ın golleriyle kazandı

C Grubu'nda Spartak Moskova, deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0'la geçti. Rusya ekibi, 10 puanla grubu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Napoli ise konuk ettiği Leicester City'yi 3-2 mağlup ederek 10 puanla play-off turuna adını yazdırdı.

İtalya temsilcisinin gollerini 4. dakikada Adam Ounas, 24. ve 53. dakikalarda Eljif Elmas, İngiltere ekibininkileri ise 27. dakikada Jonny Evans ve 33. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

8 puanlı Leicester City, UEFA Konferans Ligi play-off'larına katılacak.

Sonuçlar:

A Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka): 2-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya): 1-1

B Grubu:

Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa): 1-1

C Grubu:

Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya): 0-1

Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere): 3-2

D Grubu:

Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1