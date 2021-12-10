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Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

10.12.2021 01:02
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)

Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında Lazio ile Galatasaray arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve Galatasaray, grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

56. dakikada Lazio'da Basic'in 25 metreden çektiği şut az farkla auta çıktı.

86. dakikada Felipe Anderson, topu ceza yayındaki Luis Alberto'ya çıkardı. İspanyol oyuncunun çektiği şutta top, kalenin sağından az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Lazio ceza sahası içindeki karambolde Emre Kılınç vuruşunda gole yaklaştı ama topu ağlara gönderemedi.

Karşılaşma boyunca eşitlik bozulmadı ve Lazio ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nu namağlup şekilde 12 puanla lider olarak tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

Lazio ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Juan Carlos, İspanya, Lazio, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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