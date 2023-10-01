Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika

Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı

Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
Son Güncelleme: 01.10.2023 01:28

Waalwijk-Ajax maçında Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, ikili mücadele sırasında sert bir çarpışma sonucunda yerde kaldı. 84. dakikada yaşanan bu sakatlık nedeniyle maç tatil edildi. Hastaneye kaldırılan Vaessen'in bilincinin yerinde olduğu belirtildi.

Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Waalwijk ile Ajax'ın kozlarını paylaştığı maçın 84. dakikasında yürekler ağza geldi. 28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleci hastaneye kaldırılırken, mücadelenin hakemi maçı tatil etti.

KALECİ HASTANELİK OLDU

28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleciye hemen ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

MAÇ YARIDA KALDI

Mücadelede 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, hakemi maçın tatil edildiğini ilan etti. Hastaneye kaldırılan Etienne Vaessen'in ilk gelen bilgilere göre bilinci yerinde olduğu açıklandı.

İşte Etienne Vaessen'in hastanelik olduğu an;

Futbolcu hastanelik oldu! Ajax-Waalwijk maçı bu kez sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
Futbolcu hastanelik oldu! Ajax-Waalwijk maçı bu kez sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
Futbolcu hastanelik oldu! Ajax-Waalwijk maçı bu kez sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
Futbolcu hastanelik oldu! Ajax-Waalwijk maçı bu kez sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hollanda, AFC Ajax, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika


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