Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı

Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Waalwijk ile Ajax'ın kozlarını paylaştığı maçın 84. dakikasında yürekler ağza geldi. 28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleci hastaneye kaldırılırken, mücadelenin hakemi maçı tatil etti.

KALECİ HASTANELİK OLDU

28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleciye hemen ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

MAÇ YARIDA KALDI

Mücadelede 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, hakemi maçın tatil edildiğini ilan etti. Hastaneye kaldırılan Etienne Vaessen'in ilk gelen bilgilere göre bilinci yerinde olduğu açıklandı.

İşte Etienne Vaessen'in hastanelik olduğu an;