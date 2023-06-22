Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti - Son Dakika
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Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti

Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti

22.06.2023 12:54

İngiliz genç futbolcu Jay Carr'ın annesinin morg canavarı olarak bilinen David Fuller tarafından morgda tacize uğradığını öğrendikten sonra intihar ettiği açıklandı. Carr'ın ailesi, psikolojik sorunları göz önünde bulundurulduğunda, annesinin durumu hakkında bilgi almasının doğru olmadığını düşündü. Maidstone'daki İlçe Meclisi, Carr'ın annesinin ölümüne ve olayın koşullarına dair bir not bıraktığını belirtti. Ailesinin avukatı Shahram Sharghy, Carr'ın annesinin ölümü ve bu ölümün koşullarından derinden etkilendiğini, bu bilgilerin onun zihinsel sağlığını daha da bozduğunu ve sonunda intiharına yol açtığını belirtti.

İngiliz genç futbolcu Jay Carr'ın annesinin morg canavarı olarak bilinen David Fuller tarafından morgda tacize uğradığınıöğrendikten sonra intihar ettiği açıklandı. 20 yaşındaki Carr, Kent'teki Snodland'daki evine yakın bir ormanda, kaybolmasının ardından bir gün sonra polis tarafından bulundu.

Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti

Daha önce psikolojik sorunları olan Carr, annesinin öldükten sonra daha önce ölmüş 101 kadını morgda taciz ettiği için ceza alan David Fuller'in tacizine uğradığını öğrenince psikolojik sorunları daha da kötüye gitti.

Carr'ın ailesi, psikolojik sorunlarıgöz önünde bulundurulduğunda, annesinin durumu hakkında bilgi almasının doğru olmadığını düşündü. Ancak aile bağlantısı memuru DS Jon Wheeler, duruşmada Carr'ın babasının, oğlunun annesi hakkında gerçekleri bilmek istediğini belirtti.

Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti

Maidstone'daki İlçe Meclisi, Carr'ın annesinin ölümüne ve olayın koşullarına dair bir not bıraktığını belirtti. Ailesinin avukatı Shahram Sharghy, Carr'ın annesinin ölümü ve bu ölümün koşullarından derinden etkilendiğini, bu bilgilerin onun zihinsel sağlığını daha da bozduğunu ve sonunda intiharına yol açtığını belirtti.

19 Eylül'de evinden ayrılan ve kaybolan Carr, ertesi gün bir ormanda asılı bulundu. Coroner James Dillon, "Jay Carr'ın Holly Hill Ormanı'nda asılı olarak bulunduğu ve 20 Eylül 2022'de hayatını kaybettiği sonucuna varmak durumundayım. Annesi hakkında bilgi almasından sonra zihinsel sağlığı kötüye gitti. Bu, intihar sonucu," dedi.

Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti

Carr'ın ani kaybından sonra, "güneş ışığı" olarak adlandırılan genç futbolcu için taziyeler yayımlandı. Aylesford Futbol Kulübü, "Maalesef 20 Eylül'de kulübümüzün ailelerinden Jay Carr'ın vefat ettiğini onaylamak zorundayız. Jay ve ailesi 5 yaşından beri kulübün bir parçasıydı" dedi.

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Son Dakika Spor Futbolcu Jay Carr, ölen annesinin morg görevlisinin tacizine uğradığını öğrendikten sonra intihar etti - Son Dakika


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