Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı

Başakşehir'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, yaptıklarıyla akıllara durgunluk verdi. 29 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara atarken geçen yıl sarı-kırmızılılardaki başarısını RAMS Başakşehir'de 2 maçta yaptı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 29 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir'de çıktığı 2 maçta 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.
Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. Ve ilk golünü sarı-kırmızılılara attı.
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