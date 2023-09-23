Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı - Son Dakika

Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı

Son Güncelleme: 24.09.2023 00:43

Geçen sezon Galatasaray'da 21 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fransız sağ bek Leo Dubois, aynı performansı RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta kaydetti.

Başakşehir'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, yaptıklarıyla akıllara durgunluk verdi. 29 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara atarken geçen yıl sarı-kırmızılılardaki başarısını RAMS Başakşehir'de 2 maçta yaptı.

2 MAÇTA GEÇEN SEZONU YAKALADI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 29 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir'de çıktığı 2 maçta 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

İLK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. Ve ilk golünü sarı-kırmızılılara attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı - Son Dakika
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