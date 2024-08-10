Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe\'nin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, 1-0 galip ayrıldığı Adana Demirspor karşılaşmasının 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sar-lacivetli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin çevirdiği topa Adana Demirsporlu futbolcu Gravillon'un müdahalesi sonrası penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ise oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

10.08.2024 23:52  Güncelleme: 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Kadıköy'deki karşılaşmaya sarı-lacivertli futbolcuların penaltı beklediği, hakem Atilla Karaoğlan'ın ise beyaz noktayı göstermediği pozisyon damga vurdu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa Gravillon'un müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ve hakem Atilla Karaoğlan'ın üzerine koştu.

PENALTININ VERİLMEME NEDENİ

Devam kararı veren Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti. Karaoğlan, daha sonra da topun Graviilon'un vücudundan sektiğini sarı-lacivertli futbolculara belirtti. Penaltı kararı çıkmayan bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon;

Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İrfan Can Kahveci, Atilla Karaoğlan, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Karaoğlan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gündüz: Büyükekşi gitti benzeri geldi. Yine Beşiktaş ve Fenerin üzerine oynanacak bir lig bizi bekliyor. 60 48 Yanıtla
  • Oooo: Bu pozisyonda fenerin cebinde dursun. Mayısta ağlarken lazım olacak! 40 55 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Kurallar gereği vücuttan sekip ele çarpan pozisyon penaltı olmaz açın bakın fifa kurallarına! Penaltıbahçe yine başladı penaltı sezonuna! 43 46 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Pozisyon temiz 39 41 Yanıtla
  • Çelikk: Öyle beleş penaltı olmaz 27 27 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Top ayaktan sekip ele geliyor kasıt yok asla penaltı değil !!! 28 22 Yanıtla
  • Ahmet Özay: sarayın penaltıları bal saray 11 15 Yanıtla
  • Hüseyin Durucan: Bende Fenerbahçeliyim ama doğru karar top ayaktan sekiyor 3 0 Yanıtla

00:57 Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
22:36 Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Giresun'da düğünde havaya açılan ateş can aldı
20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden erişime açıldı Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 01:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement