Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe\'nin penaltı beklediği pozisyon

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Kadıköy'deki karşılaşmaya sarı-lacivertli futbolcuların penaltı beklediği, hakem Atilla Karaoğlan'ın ise beyaz noktayı göstermediği pozisyon damga vurdu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa Gravillon'un müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ve hakem Atilla Karaoğlan'ın üzerine koştu.

PENALTININ VERİLMEME NEDENİ

Devam kararı veren Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti. Karaoğlan, daha sonra da topun Graviilon'un vücudundan sektiğini sarı-lacivertli futbolculara belirtti. Penaltı kararı çıkmayan bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS