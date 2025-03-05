Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

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Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Son haftalarda galibiyete hasret kalan Galatasaray'da kötü gidişatın nedenleri tartışılıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma sezon başından bu yana yalnızca bir kez prim ödendiği iddia edilirken, yönetimin vaadine inanmayan futbolcuların sitem ettiği öne sürüldü.

"TAKIM PRİM ALAMIYOR" İDDİASI VAR

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaraylı futbolculara sezon başından bu yana sadece bir kez prim verildi. 3 hafta önce Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaraylı futbolcuların sadece bu maçın primlerini aldığı, diğer karşılaşmaların primlerinin yatırılmamasının ise moralleri bozduğu aktarıldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray yönetiminin "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dediği ifade edildi. Futbolcuların ise bu duruma, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri yatmadı." diyerek sitem ettiği belirtildi.