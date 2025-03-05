Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia - Son Dakika
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Spor

Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

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Galatasaray'da kötü gidişatın ardından futbolcuların prim krizi yaşadığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri sadece bir kez prim ödendiği ve futbolcuların bu duruma sitem ettiği öğrenildi. Fenerbahçe derbisinden önce yönetimin ''Siz kazanın biz gerekeni yaparız'' demesine rağmen, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen takımın primlerinin hala yatırılmadığı iddia edildi.

05.03.2025 09:26
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Son haftalarda galibiyete hasret kalan Galatasaray'da kötü gidişatın nedenleri tartışılıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma sezon başından bu yana yalnızca bir kez prim ödendiği iddia edilirken, yönetimin vaadine inanmayan futbolcuların sitem ettiği öne sürüldü.

"TAKIM PRİM ALAMIYOR" İDDİASI VAR

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaraylı futbolculara sezon başından bu yana sadece bir kez prim verildi. 3 hafta önce Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaraylı futbolcuların sadece bu maçın primlerini aldığı, diğer karşılaşmaların primlerinin yatırılmamasının ise moralleri bozduğu aktarıldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray yönetiminin "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dediği ifade edildi. Futbolcuların ise bu duruma, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri yatmadı." diyerek sitem ettiği belirtildi.

Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Sedat Bezmen:
    pompala editör pompala..bu haberleri pompala..ama futbolcular son dakika haberi okumuyor istediğini yazabilirsin..sene sonu hepinizi üstüste koyup şampiyon olacak bu takım.. 79 57 Yanıtla
  • stanciu george:
    yalan haber 54 29 Yanıtla
  • Engin Yıldız:
    ( lamacun) acun ve Ali ye yalakalik yapmak için çıkan haber Tamamen. Yalannnnn 43 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    2 bahis şirketiyle anlaşır dursik ozmbek 30 26 Yanıtla
  • Hakan1421:
    kaynak fırıldak ve 40 haremilerinin element uydurduğu bölge 29 12 Yanıtla
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