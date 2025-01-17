Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

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Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği maçta gol atan Hamdallah, golün ardından Fatih Terim'in yüzüne su fırlatmıştı. Terim'e yapılan bu hareket kısa sürede büyük yankı uyandırıken, Al Shabab'ın sosyal medya hesabından tepkilere yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Kulüp, Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını ''Baba ve oğul gibi'' notuyla paylaştı.

17.01.2025 08:51
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Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda yendiği Fatih Terim ile öğrencisi Hamdallah arasında yaşananlar sosyal medyada olay olmuştu.

TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATMIŞTI

Maçın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yapmıştı. Müsabaka esnasında Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçratmıştı. Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık vermişti.

PAYLAŞIM GELDİ

Bu şaka gündemden düşmezken Al Shabab, Fatih Terim ve Hamdallah'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Baba ve oğul gibi" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Futbolcunun yaptığı hareket tepki çekmişti! Al Shabab'tan Fatih Terim paylaşımı geldi
Türkiye\'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

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Son Dakika Spor Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    6alata5aray kültürü alan adamdan ne beklersin. Yüzüne tükürsen yarabbi şükür der. 68 56 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Ne Şakası Hikaye Para Neye Kadir Yarabbim. 99 8 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    Hocasının yüzüne su fırlatmak ne demek. Açıkça terbiyesizlik. 85 4 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    bırak suyu yüzüne atırsa sesi çıkmaz içi boş safi rüzgar onun algısı anca burda 63 6 Yanıtla
  • nusret menteş:
    Bu adamdan artık ne köy olur ne kasaba 54 6 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    paranın gücü haysiyet ve onurun ötesinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz 55 2 Yanıtla
  • Ali :
    Parasi gelsin nasil gelirse gelsin. Suratina tükürseler, yagmur yagiyor der. Paragöz. 32 5 Yanıtla
  • veysel unlu:
    me zaman baba ogul oldular yalan. 26 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Para hırsına bürünmüş hocanın kendine gelmesi için yapılmış bir hareket. O kadar da abartmamak lazım. 21 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    bizimki ogullarini diker finalde 13 1 Yanıtla
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