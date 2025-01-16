Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

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Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımının 90+7'de kazandığı maçın ardından ilginç bir an yaşadı. Maçın galibiyet golünü atan Hamdallah, gol sevincini Terim'in yüzüne su fırlatarak kutladı. Terim'in gülerek tepki verdiği bu şakaya sert eleştiren Türk futbolseverler, Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir şaka yaptırmayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.

16.01.2025 07:27  Güncelleme: 07:35
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Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al-Riyadh'ı 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Al Shabab, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

TERİM'İN YÜZÜNE SU FIRLATTI

Golün ardından Hamdallah, teknik direktör Fatih Terim'i gafil avladı. Kulübede Fatih Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu bir anda Terim'in yüzüne fırlattı.

YORUM YAĞDI

İkili arasında bu hareketin ardından yaşanan gülüşmeler ekrana yansırken o anları izleyen Türk futbolseverler sosyal medyada Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir hareketi gülerek karşılamayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Futbolcusu Fatih Terim\'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Hüseyin Kaya:
    yani kaç para verirsek Terim’in yüzüne doğru attırabiliyoruz suyu 104 8 Yanıtla
  • veysel unlu:
    bu karak sZzzzzz para için herşeye göz yumar 58 10 Yanıtla
  • kaba osmanoğlu:
    para varya ucunda , herşey serbest. zaten bir kaç ay sonra bir şey olmadığını anlayınca kovacaklar. dünya futbol tarihinin yüz karası... 55 13 Yanıtla
  • Teknoto Life:
    paranın gücü 48 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şunun haberini okumak istemiyoruz yeter artık 38 14 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    o futbolcu 3 maç üst üste gol atamazsa o zaman Fatih hoca o suyu şişesi ile birlikte iade eder kendisine. 22 26 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    İşin ucunda para varsa Fatih Terim'i bile palyaço yaparsın sen yeter ki paradan haber ver 40 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    paranın esiri olmuş orda 30 7 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    o futbolcu daha kadroya giremez 4 32 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Utanç verici saygısızlık Fatih hocanın şakayalmasıda enteresan olmuş 22 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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