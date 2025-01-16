Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al-Riyadh'ı 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Al Shabab, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Golün ardından Hamdallah, teknik direktör Fatih Terim'i gafil avladı. Kulübede Fatih Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu bir anda Terim'in yüzüne fırlattı.
İkili arasında bu hareketin ardından yaşanan gülüşmeler ekrana yansırken o anları izleyen Türk futbolseverler sosyal medyada Terim'e saygısızlık yapıldığını ve Türkiye'de olsa böyle bir hareketi gülerek karşılamayacağı yönünde binlerce yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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