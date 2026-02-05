Futbolda bahis ve şike soruşturması: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
Spor

Futbolda bahis ve şike soruşturması: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Futbolda bahis ve şike soruşturması: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
05.02.2026 09:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu. İddianamede, hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticileri yer alıyor. Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklaması sonrası başladı. Soruşturma kapsamında, birçok kulüp yöneticisi, antrenör ve futbolcu tutuklandı. İddianamede hem bahis oynama hem de şike iddiaları bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında 5'i tutuklu toplam 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma, Türk futbolunda son yılların en kapsamlı adli süreçlerinden biri olarak kayda geçti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'te yaptığı, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" yönündeki açıklaması ihbar kabul edildi. Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve operasyonlar başlatıldı.

HAKEMLER, FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın ilk aşamasında, büyük bölümü hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı. Aralarında Eyüpspor Başkanı'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Disiplin süreçleri kapsamında 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

BİNİN ÜZERİNDE FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemler ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu futbolculardan 102'sine 45 gün ile 12 ay arasında değişen cezalar verildi.

TUTUKLANAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında Murat Sancak, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya, Volkan Erten ve Gürhan Sünmez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp yöneticisi, antrenör ve futbolcu tutuklandı. Toplamda 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR TESPİT EDİLDİ

Savcılık tespitlerine göre, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu ve Konyasporlu Alassane Ndao'nun da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı belirlendi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis yaptığı tespit edildi.

ŞİKE İDDİALARI DOSYADA YER ALDI

İddianamede yalnızca bahis değil, şike iddiaları da yer aldı.

– 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor–Giresunspor maçı

– 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçı

Bu karşılaşmalarla ilgili kulüp başkanları, yöneticiler ve antrenörler hakkında şike şüphesiyle işlem yapıldı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edilirken, Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez'in 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü 'suçtan zarar gören' sıfatında yer aldı. İddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 'şike' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

