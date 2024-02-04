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Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler "Uykumuz geldi" diyor - Son Dakika
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Spor

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler "Uykumuz geldi" diyor

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler "Uykumuz geldi" diyor

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısını ev sahibi 1-0 önde kapattı. Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk 45 dakikadaki düşük tempolu mücadelesini gören futbolseverler "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptı.

04.02.2024 19:30  Güncelleme: 19:33
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA POZİSYON OLMADI

İki takımın pozisyon üretmekte oldukça zorlandığı maçın ilk 45 dakikasında tek isabetli şutu olan Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı.

"KEŞKE İZLEMESEYDİK"

Bu sezon aldıkları sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 45 dakikadaki mücadelesini gören futbolseverler, "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptılar.

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor
Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor
Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor
Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (1)

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Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Uykumuz geldi' diyor - Son Dakika


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