Futbolseverler, Galatasaray kadın futbolcusu Kipoyi'nin Faslı rakibine yumruk attığı için ömür boyu men edilmesini istiyor - Son Dakika
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Futbolseverler, Galatasaray kadın futbolcusu Kipoyi'nin Faslı rakibine yumruk attığı için ömür boyu men edilmesini istiyor

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DR Kongo yıldızı Ruth Kipoyi, bir maç sırasında rakibine yumruk attığı için futbolseverlerin tepkisini çekti. Kipoyi'nin agresif mücadelesi sonucunda büyük bir kavga çıktı ve hakem kırmızı kart gösterdi. Kipoyi'nin bir başka oyuncuya yumruk atması sonucu taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncuya ömür boyu men cezası verilmesini talep etti. Olayın ardından Kipoyi sahayı terk etti ve Fas, kırmızı kartın gösterildiği sırada 2-1 önde olduğu maçı 3-2 kazandı.

04.06.2024 15:43
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Futbolseverler, DR Kongo yıldızı Ruth Kipoyi'ye rakibine yüzüne yumruk attığı için ömür boyu men cezası verilmesini istiyor.

Ruth Kipoyi, maçın ikinci yarısının hemen ardından bir rakibine faul yaptı ve büyük bir kavga çıktı. Bir Faslı savunma oyuncusu, Kipoyi'nin agresif mücadelesine itiraz etti ve ikili itişip kakışmaya başladı. Hakem bu sırada kırmızı kart gösterdi.

Başka bir Faslı oyuncu, Kipoyi'yi uzaklaştırmaya çalışırken Kipoyi tarafından yüzüne yumruk yedi. Faslı oyuncu yere düştü ve dizlerinin üzerine kalktı. Sağlık ekibi hızla müdahale etti.

Bu şok edici olayın ardından taraftarlar, 26 yaşındaki Kipoyi'ye büyük bir ceza verilmesini talep etti.

Bir taraftar, "Bu futbolculuktan ömür boyu men cezası olmalı. Bu nasıl futbol sahasında olabilir?" diye tepki gösterdi.

Başka bir taraftar, "Bu delilik," dedi.

Bir diğeri ise, "Ömür boyu men," diye yazdı.

Başka bir yorumda ise, "Polis bu işe karışmalı," denildi.

Olayın ardından Kipoyi sahayı terk etti ve gerginlik yatıştı. Fas, kırmızı kartın gösterildiği sırada 2-1 önde olduğu maçı 3-2 kazandı.

Futbolseverler, Galatasaray kadın futbolcusu Kipoyi'nin Faslı rakibine yumruk attığı için ömür boyu men edilmesini istiyor
Futbolseverler, Galatasaray kadın futbolcusu Kipoyi'nin Faslı rakibine yumruk attığı için ömür boyu men edilmesini istiyor
Futbolseverler, Galatasaray kadın futbolcusu Kipoyi\'nin Faslı rakibine yumruk attığı için ömür boyu men edilmesini istiyor

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Son Dakika Spor Futbolseverler, Galatasaray kadın futbolcusu Kipoyi'nin Faslı rakibine yumruk attığı için ömür boyu men edilmesini istiyor - Son Dakika

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