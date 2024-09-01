Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü

Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü

Beşiktaş'ın Sivasspor'u konuk ettiği maçta Ciro Immobile, Rey Manaj ile yaşadığı tartışma sonucunda sarı kart gördü. Bu pozisyon kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi. Futbolseverler arasında Immobile'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlık kazandı.

01.09.2024 22:44
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı. İtalyan yıldız, Manaj'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu pozisyon kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MANAJ İLE BURUN BURUNA GELEN IMMOBILE'YE SARI KART

Beşiktaş, maçın başında Gedson Fernandes'in yerde kalmasıyla faul kazandı. Serbest vuruş kullanmadan önce Ciro Immobile, topsuz alanda Rey manaj ile tartıştı. Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.

KIRMIZI KART TARTIŞMALARI FUTBOLSEVERLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada bu gündem olan bu pozisyon sonrasında futbolseverler, Ciro Immobile'nin sarı kart değil, kırmızı kart görmesi gerektiği yorumunda bulundu. Immobile'nin rakibine yumruk attığını öne süren kullanıcılar, karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ve pozisyona müdahale etmeyen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u eleştirdi. Bir kesim futbolsever ise kırmızı kartın ağır olacağı görüşünde birleşti.

İşte o pozisyon;

Futbolseverler iki bölündü! Ciro Immobile'ye kırmızı kart çıkmalı mıydı?
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Futbolseverler iki bölündü! Ciro Immobile'ye kırmızı kart çıkmalı mıydı?
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

"TÜRK HAKEMLERİ KIRMIZI KARTI GÖRMEK İSTEMEDİ"

Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu" yorumunu yaptı.

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Kaan: Net kırmızıydı, harici manaja yapılan net sarikartlik 2 pozisyon vardı hakem atladı 17 13 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: besiktasliya kırmızı kart vermezler süper kupa maçında da kırmızısı vardı vermediler o yüzden yorulmayalim 7 9 Yanıtla
  • Çelikk: Hiç alakası yok 7 6 Yanıtla
  • Okan: sekiztasi üzmesinler sanki ülkede her iş on numara 0 0 Yanıtla

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